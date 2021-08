Regisseurin zu Besuch in Rüsselsheim

KINOSTART

In der Reihe „Sommerkino im Altwerk“ kommt Regisseurin Sonia Liza Kentermann am Donnerstag, 26. August, um 21.30 Uhr zur Open-Air-Vorstellung ihres Spielfilmdebüts „Der Hochzeitschneider von Athen“. (100 Minuten, ohne Altersbeschränkung) nach Rüsselsheim, Bahnhofsplatz 1. Der Film hat an diesem Tag auch Bundesstart, läuft unter anderem im Saalbau Heppenheim, im Rex Darmstadt und in der Kinopassage Erlenbach.(sb)