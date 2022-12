Türchen 24: Ruhe finden – Interview mit Autor Pascal Frank

Herr Frank, Weihnachten ist eine Zeit, die für Viele mit Einkehr und Besinnlichkeit verbunden ist – die wenigsten von uns kommen jedoch wirklich zur Ruhe. Wieso ist das so schwer?

Da kann man weit ausholen, aber letztlich läuft es darauf hinaus: Wir leben in einer spätkapitalistischen Leistungsgesellschaft. Alles zielt darauf ab, uns in Bewegung zu versetzen. Wir sind so eingespannt im Berufsalltag, der Stresspegel ist so hoch, dass ein paar freie Tage uns nicht sofort beruhigen. Zumal die Weihnachtszeit ja auch voll ist mit familiären Verpflichtungen, Geschenkbesorgungen. Betrachtet man all das zusammen, kann man leider nicht davon ausgehen, dass man, nur weil jetzt Weihnachten ist, sofort zur Ruhe kommt.