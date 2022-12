Türchen 18: Bücher, Film, Musik – die Geschenktipps der Redaktion

Mein Film-/Serien-Tipp des Jahres: Es ist kein neuer Film, aber jetzt kann man ihn erstmals in all seiner Pracht im Heimkino sehen: „Days of Being Wild” (1990) von Wong Kar-Wai ist 2022 bei Plaion Pictures im hochaufgelösten 4k-Format auf Blu-Ray erschienen. Das Melodrama über mehrere unglücklich Liebende im Hong Kong der Sechzigerjahre ist die erste gemeinsame Arbeit des Regisseurs mit dem Kameramann Christopher Doyle. Gemeinsam sollten sie einen visuellen Stil prägen, der viele nachkommende Filmemacher geprägt hat. Wieso, ist auch hier schon zu sehen: Fast jedes Bild aus „Days of Being Wild” könnte ein Gemälde sein.