Seit 30 Jahren das Gesicht des „heute journals”: Gundula Gause

Einen kleinen Abschied auf Raten haben Sie allerdings schon genommen, seit Claus Kleber 2021 gegangen ist. Sie sind inzwischen seltener im „heute journal“ zu sehen, moderieren dafür häufiger die „heute“-Nachrichten um 12 oder 17 Uhr, sowie das Spätmagazin „heute journal update“.

Das war eine gute Idee unserer neuen Chefredakteurin Bettina Schausten, der ich sehr dankbar für diese Neuaufstellung bin. Es musste etwas Veränderung her – und ich freue mich über die Abwechslung. Die eigentliche Redaktionsarbeit bleibt dabei gleich, man befasst sich in den Teams mit dem weltweiten Geschehen, liest, schaut nach Bildmaterial, recherchiert und wühlt nach Informationen. Ein gravierender Unterschied beim „heute journal update“ ist, dass ich dort auch Interviews führe. In den Tagessendungen schalten wir häufig zu unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten, insbesondere bei Ereignissen, die sich gerade entwickeln. Am 24. Februar vergangenen Jahres hatte ich diesen Dienst: Am Tag, als der russische Angriff auf die Ukraine begann, bestand die Sendung rein aus Schalten zu unseren Korrespondenten und Reporterinnen in Moskau, in Washington, in Brüssel, in Berlin und in der Ukraine, wo wir zu dem Zeitpunkt einen Korrespondenten in Lwiw hatten.