„Spirwes“-Preis in Darmstadt: Dialekt kennt viele Spielarten

DER MUNDARTPREIS „SPIRWES“

Um die Zukunft der Mundart zu sichern, vergibt der Heimatverein „Darmstädter Heiner“ in Zusammenarbeit mit der Hessischen Spielgemeinschaft und dem Darmstädter Kikeriki-Theater jährlich den „Spirwes – Darmstädter Preis für Maulkunst und Lebensart“. Am Sonntag wurde er in der Centralstation in vier Kategorien verliehen.



Der mit 3500 Euro dotierte Künstlerpreis geht an den Schauspieler und Sänger Jo van Nelsen, der unter anderem mit Lesungen aus „Die Hesselbachs“ den Dialekt pflegt. Den Jurypreis (1000 Euro) erhält der Kabarettpfarrer Clajo Herrmann, ein Anerkennungspreis (ebenfalls 1000 Euro) würdigt Dietmar Diamant, der im Internet kurze Videoschnipsel mit hessischem Text unterlegt. Die Klasse 8f der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule in Ober-Ramstadt erhält 300 Euro als „Dankeschön-Preis“ für das Musikvideo „Die Lewwerworscht“, geschrieben von Schüler Sebastian Kehr. (job)