3 min

Staatsballett ist mit dem Doppelabend „V/ertigo“ zurück

Damien Jalet lässt in „Skid“ Tänzer über eine Schräge taumeln. Die Geschwister van Opstal spüren in „I´m afraid to forget your smile“ dem Tod nach. Premiere ist am 17. September.

Von Stefan Benz Kulturredaktion Darmstadt