Stadt fördert drei Kunstprojekte: Tanz, Theater und Installation

Der fünfköpfigen Jury gehörten an: Dirk Schirdewahn vom Hessischen Staatstheater Wiesbaden, Philipp Schulte, Geschäftsführer der Hessischen Theaterakademie, Franziska Domes vom Kulturamt, Antigone Akgün, freischaffende Performerin, Autorin und Dramaturgin und Hannah Shakti Bühler, Professorin an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt.