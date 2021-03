ZUR AUSSTELLUNG

Die Ausstellung „Vorhang auf! 125 Jahre Maifestspiele“ findet vom 2. Mai bis 4. Juli in den Kurhauskolonnaden am Bowling Green statt.



Öffnungszeiten Mo-So, 10-19 Uhr, Do und Sa 10-21 Uhr.



Eintritt: 7 Euro.



Zur Schau gibt es einen Katalog.



