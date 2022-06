Start von Rock am Ring: Übersicht zu Konzerten und Festivals

Diese Stars werden 2022 in Deutschland endlich wieder auf der Bühne stehen:

Das Konzert von Sting wird eines der Highlights bei „Summer in the City“ in Mainz: Am 24. Juli tritt er im Volkspark auf. Foto: Sascha Kopp

Ed Sheeran ist gleich drei Mal im Frankfurter Deutsche-Bank-Park zu erleben: Am 23., 24., und 25. September. Foto: dpa

Lady Gaga kommt für ein einziges Konzert nach Deutschland: Am 17. Juli in Düsseldorf. Foto: dpa

Elton John gibt am 27. Mai im Deutsche-Bank-Park in Frankfurt sein vielleicht letztes Deutschland-Konzert. Foto: dpa

Billie Eilish rockt am 19. Juni die Frankfurter Festhalle. Foto: dpa

Peter Maffay kann man am 31. August in der SAP-Arena in Mannheim und am 10. September in der Frankfurter Festhalle erleben. Foto: Rudolf Uhrig

Robbie Williams kommt für ein einziges Konzert nach Deutschland: Am 27. August tritt er in München auf. Foto: dpa

Udo Lindenberg kann man in der Region gleich mehrfach erleben: Am 31. Mai in der Frankfurter Festhalle und am 9. und 10. Juli in der Mannheimer SAP-Arena. Foto: dpa

Billy Idol musste sein geplantes Konzert bei „Wi.Love.Music“ zwar kurzfristig absagen – dafür kommt er aber am 29. September in die Frankfurter Festhalle. Foto: dpa

Die britische Band Coldplay tritt am 2., 3. und 5. Juli im Deutsche-Bank-Park in Frankfurt auf. Foto: dpa