SWR stellt „Tatort“-Folgen mit Heike Makatsch ein

Der SWR hat insgesamt fünf Folgen mit Heike Makatsch als Hauptkommissarin Berlinger von der Produktionsfirma Zieglerfilm Baden-Baden herstellen lassen. Die erste Folge wurde 2016 im Ersten Programm der ARD gesendet und spielte noch in Freiburg, die weiteren dann in Mainz, die in den Jahren 2018, 2021 und 2022 im Ersten zu sehen waren. Die fünfte und damit letzte Folge mit dem Titel „Aus dem Dunkel“ ist abgedreht und soll im Herbst im Ersten ausgestrahlt werden. Darin geht es nach Angaben des SWR um einen Stalker, der seine Opfer mit perfiden Mitteln in die Verzweiflung treibt. Regie führte Jochen Alexander Freydank, das Drehbuch schrieb Jürgen Werner.