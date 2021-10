KUNSTRUNDGANG

Die Kunst-Ateliers, Hinterhöfe, Läden und Restaurants mit Ausstellungen in Wiesbaden-Mitte und Rheingauviertel/Hollerborn sind am Samstag, 30., und Sonntag, 31. Oktober, von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Insgesamt machen 61 Künstler an 25 „Tatorten“ mit. An Galerien beteiligen sich neben der Galerie Pokusa auch die Galerie Nero und die Galerie H 22. Auch das Frauenmuseum ist dabei.



Weitere Informationen gibt es auf www.tatorte-kunst.de und auf www.wiesbaden.de.