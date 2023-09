TV-Meteorologin Katja Horneffer: „Angst ist mir fremd“

Aber heißt es nicht immer, dass Wetterprognosen, die über zwei, drei Tage hinausgehen, im Prinzip unseriös sind?

Zwei, drei Tage sind natürlich möglich, aber auch für die nächsten vier Tage sind wir in der Lage, eine ordentliche Wetterprognose zu machen. Für die Tage danach können wir hier in Mitteleuropa in der Regel immerhin noch einen Trend bestimmen. Wenn Sie von mir wissen wollen, ob es in fünf Tagen eher sonnig oder eher regnerisch ist, dann kann ich Ihnen das mit ziemlicher Sicherheit beantworten. Wenn Sie von mir aber wissen wollen, wie in Berlin oder München die genaue Höchsttemperatur sein wird, kann ich Ihnen das schon nicht mehr so zuverlässig sagen.