Warum der NKV ein halbes Jahr geschlossen war

GEBURTSTAGSFEIER

Der Nassauische Kunstverein, Wilhelmstraße 15, eröffnet am Donnerstag, 14. Juli, 18 Uhr, die Ausstellung „Fluxus Sex Ties / Hier spielt die Musik“. Die Geburtstagsfeier findet am Samstag, 16. Juli, von 15 Uhr an im und am NKV statt.