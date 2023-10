Was Sie zur 75. Frankfurter Buchmesse wissen müssen

Was ist 2023 neu auf der Buchmesse?

„Für viele Besucher:innen am Wochenende ist die Begegnung mit Autor:innen der Höhepunkt ihres Messebesuchs“, sagt Buchmesse-Direktor Juergen Boos. Erstmals gibt es 2023 daher das neue „Meet the Author“-Areal in Halle 4.1. Für Familien spannend: Das Frankfurt Kids Festival erhält 2023 mehr Raum und wird eine „Open Stage“ auf dem Außengelände bespielen. Es soll „Familien am mitunter wuseligen Messe-Wochenende eine gute Orientierung“ bieten, so Boos, und „vereint alle Lesungen, Signierstunden, Zeichnen-Workshops, Spiele und Aktionen für kleine (und große) Literatur-Fans“. Neu sind außerdem ein Comics Centre in Halle 6.1 und die Hörbuchwelten-Bühne (Halle 3.1 J25).