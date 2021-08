Was sind die Hingucker beim Weiterstädter Filmfest?

KURZFILME

Zur Kontaktkontrolle in der Pandemie ist der Spielplan des Filmfestes in Weiterstadt in Zwei-Stunden-Programme zusammengefasst. Karten im Internet für jeweils 2 Euro. Vom 11. bis 16. August ist ab 21.30 Uhr auf dem Bolzplatz Programm. Dort gibt es jeweils 400 Plätze. In der Turnhalle des Bürgerhauses (80 Plätze) werden tagsüber zehn Programme geboten, darunter das Jugendkino (Freitag, 18 Uhr) und das Kinderkino (Samstag, 10.30 Uhr). Internet: www.filmfest-weiterstadt.de. (sb)