Wie gefährlich ist Esoterik?

Viele Esoterik-Anhänger sind während der Corona-Pandemie als Impfgegner aufgetreten – wie diese Teilnehmer am „Multikulturellen Frauenmarsch” 2021 in Berlin. Bei mehreren Querdenker-Demos protestierten Esoterik-Gläubige Seite an Seite mit Rechten. (© picture alliance/dpa/dpa-Zentral)