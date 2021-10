Wie weiter am Staatstheater?

ZUR PERSON

Karsten Wiegand wurde 1972 in München geboren, jenem Jahr, als in Darmstadt das Staatstheater Darmstadt eröffnet wurde. Er studierte Germanistik, Politik und Betriebswirtschaftslehre in München und Berlin. Er begann seine Theaterlaufbahn 1994 als Dramaturg am Theater in Potsdam und arbeitete anschließend als freier Regisseur. Von 2008 bis 2013 war er Operndirektor in Weimar. Seit August 2014 ist er Intendant des Staatstheaters Darmstadt, wo er Musiktheater inszenierte. (sb)