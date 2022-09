Wiesbadener Kulturpreis geht an die Kunstarche

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - (red). Die Stadt verleiht den „Preis zur Förderung des kulturellen Lebens“, den städtischen Kulturpreis, an die Kunstarche. Dies hat die Jury unter dem Vorsitz des Kulturdezernenten Axel Imholz entschieden. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert und wird an Künstler oder Einrichtungen vergeben, die sich in besonderer Weise um das kulturelle Leben in der Stadt verdient gemacht haben. Die Kunstarche widmet sich der Nachlassverwaltung von Künstlern der Stadt. Deren Werke sollen für künftige Generationen erhalten werden; in diesem Sinne werden sie aufbewahrt, erschlossen und ausstellt. Als Verein wurde die „Kunstarche Wiesbaden“ 2011 gegründet, seit 2012 stehen Räumlichkeiten über die Stadt zur Verfügung. Kunsthistorikerin Felicitas Reusch ist 1. Vorsitzende, Künstler Bernd Brach der 2. Vorsitzende.