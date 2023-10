Wissenschaftliche Buchgesellschaft aus Darmstadt in Not

Darmstadt. Wenige Tage vor dem Beginn der Frankfurter Buchmesse ist ein renommiertes deutsches Verlagshaus in die Knie gegangen: Wegen drohender Zahlungsunfähigkeit hat die in Darmstadt beheimatete Wissenschaftliche Buchgesellschaft (wbg) am vergangenen Mittwoch (11.) Insolvenzantrag gestellt. Die Geschäfte sollten weiterlaufen, erklärte die gerichtlich bestellte vorläufige Insolvenzverwalterin, Rechtsanwältin Julia Kappel-Gnirs, auf Anfrage. Auch auf der Buchmesse in Frankfurt, die am Mittwoch beginnt, wollen die Darmstädter wie geplant ihr Programm präsentieren.