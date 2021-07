Wohin am Wochenende? Ausgehtipps der Redaktion für Südhessen

Musikalische Abendstimmung auf dem Georg-Büchner-Platz. (Foto: Guido Schiek)

„Spielplatz der Kulturen“ startet

Zwischen dem Michelstädter Waldschwimmbad und dem früheren Ponyhof hat der „Spielplatz der Kulturen“ eine seiner Bühnen gefunden. Das Gemeinschaftsprojekt von Odenwälder Künstlern und Veranstaltern startet am Freitag, 2. Juli, mit Liedermacherin Dota Kehr, am Samstag gibt es Comedy mit „Mundstuhl“. Mitten in Michelstadt, im Stadtgarten, geht es dann am Sonntag bei einer Matinee mit „Bluesette“ etwas ruhiger zu. Info: www.spielplatz-der-kulturen.de

Konzerte auf dem Büchnerplatz

Der Darmstädter Büchnerplatz bewährt sich als stimmungsvolle Open-Air-Bühne: Am Samstag, 3. Juli, verabschieden sich um 20 Uhr Opernensemble und Staatsorchester mit dem zweiten Operettenkonzert in die Sommerpause, einen Tag später übernimmt um 20 Uhr die Deutsche Philharmonie Merck. Ben Palmer dirigiert, und wer genau hinhört, wird die erleichterten Seufzer der Musikerinnen und Musiker wahrnehmen können, die endlich wieder live vor Publikum spielen.

Führung durch Groß-Umstadt

Die Stadt Groß-Umstadt bietet ab Sonntag, 4. Juli, wieder einmal monatlich Stadtführungen an. Am Sonntag begleitet Daniella Sagnelli-Reeh die Gäste durch die Stadt. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Rathausportal auf dem Marktplatz. Aktuell können sich, bedingt durch die Corona-Pandemie, nur zwölf Personen anmelden. Wer eineinhalb Stunden mit durch die Stadt laufen möchte, zahlt 4 Euro pro Person, Kinder sind frei. Anmeldungen unter 06078-781261.

Rathausplatz wird zum Kunstraum

Seit mehr als zehn Jahren bietet die Gemeinde Mörlenbach mit dem „Walk of Art“ bildenden Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform. In diesem Jahr heißt das vorgegebene Thema „Begegnung in Farbe“. Mörlenbachs neuer Bürgermeister Erik Kadesch wird die von Christina Schneider und Klaus Weber gestaltete Ausstellung auf dem Rathausplatz am Samstag, 3. Juli, um 15 Uhr im Rahmen einer Vernissage eröffnen. Die ausgestellten Exponate sind bis Ende August zu sehen.

„Nur berühmt?“ von Luise Büchner

Christian Suhr, künstlerischer Leiter der BüchnerBühne in Riedstadt, hat aus dem Text von Luise Büchner eine kurzweilige Komödie gemacht. Darin räsoniert ein adeliges Fräulein mit ihrer kurz vor der Heirat stehenden Nichte über Kunst, Berühmtheiten, Theateretikette und welche Rolle darin das Verhältnis der Geschlechter spielt. Die Inszenierung beginnt am Sonntag, 4. Juli, um 15 Uhr (Einlass 14 Uhr) unter den Linden des Kirchgartens in Riedstadt-Leeheim. Der Eintritt ist frei.