Wohin am Wochenende? Ausgehtipps der Redaktion für Südhessen

Die Odenwälder Rocker von ØL treten am Freitag auf. (Archivfoto: ØL)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Helge Schneider in Darmstadt

Zuletzt verließ er bei einem Strandkorb-Konzert die Bühne: Helge Schneider. Das ist in Darmstadt nicht zu erwarten, wenn er am Sonntag, 1. August, um 19.30 Uhr beim „Endlich Open Air“ auf dem Messplatz auftritt. Was bei seinem Programm (Titel: „Let’s Lach!“) passiert, weiß man nie so genau. „Es ist weder Jazz noch Swing, kein Rock, kein Metal und schon gar nicht Pop, sondern schlichtweg Schneider‘sche Excellence“, so der Veranstalter. Tickets gibt es ab 44,35 Euro.

Rock-Heimspiel in Michelstadt

Sie zählen zu den festen Säulen der Odenwälder Musikszene und feiern nach anderthalb Jahren (fast) kompletter Konzertabstinenz ihre Rückkehr auf die Bühne: Am Freitag, 30. Juli, sind die fünf Herren von „ØL“ ab 20 Uhr beim Michelstädter „Spielplatz der Kulturen“ am Ponyhof zu erleben. Im Gepäck haben sie reichlich neues Material und unter anderem mit dem gerade erschienenen „Once in a while“ ihre erste Single nach fünf Jahren. Tickets: www.spielplatz-der-kulturen.de

Poetry Slam unterm Sternenhimmel

Eine Bühne, sechs Poeten, zwei Vortragsrunden und ein Ziel: die Herzen der Zuschauer zu gewinnen. Im Park Schloss Fechenbach in Dieburg beginnt am Samstag, 31. Juli, um 19.30 Uhr, eine moderne Form der klassischen Dichterschlacht. Dem Textvortrag sind keine Grenzen gesetzt: Präsentiert werden Stand-up-Reime, literarische Comedy, Lyrik, Rap, Performance-Prosa oder klassische Kurzgeschichten. Mittels Stimmkarten und Applaus wählt das Publikum. Der Eintritt ist frei.

Zeltfest in Bürstadt

Zum siebten Male findet das Zeltfest auf der Sängerlustwiese in der Lorscher Straße in Bürstadt statt. Das Fest beginnt am Samstagabend, 31. Juli um 19 Uhr mit Alleinunterhalter Heinz Kilian, ehe um 19.30 Uhr der Anstich des Festbieres erfolgt. Höhepunkt des Abends ist der Auftritt des italienischen Sängers Pippo Azzurro. Der Sonntag, 1. August, beginnt um 10 Uhr mit dem Frühschoppen, der ab 11 Uhr von den „Original Blütenweg-Jazzer“ begleitet wird.

Sommerfestival mit „Dahlias Lane“

Die Gruppe „Dahlias Lane“, die zu den bekanntesten Bands der keltisch-irischen Musikszene gehört, spielt am Samstag, 31. Juli, ab 19 Uhr im Kulturcafé-Biergarten in der Groß-Gerauer Innenstadt (Darmstädter Straße 31). Die „Könige der Balladen“ verbinden keltische Melodien mit gefühlvollen Eigenkompositionen, in die orientalische wie mittelalterliche Elemente einfließen. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 14 Euro, Einlass ist ab 18 Uhr.