Wohin am Wochenende? Ausgehtipps der Redaktion für Südhessen

Beethovens „Fidelio“ aus Salzburg mit Marionetten. (Foto: Adrienne Meister)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Phungo-Festival in Pfungstadt

Auf dem ehemaligen Schwimmbadgelände in Pfungstadt wird es dieses Wochenende wieder bunt. Am Freitag, 13. August, präsentiert sich ab 13 Uhr Clown Otsch. Für abends ab 19 Uhr hat sich die Gruppe „Metal up your life“ angekündigt. Hironimus, Zirkustheater mit Köpfchen, kommt um 11 Uhr auf die Bühne; abends ab 20.30 Uhr gibt es Musik von Romie und Sams Living Room. Karten gibt es im Internet unter phungo.de.

Große Oper auf der Puppenbühne

An diesem Wochenende haben die Darmstädter Residenzfestspiele eine ganz besondere Produktion zu Gast: Das international bekannte Salzburger Marionettentheater hatte zum Beethoven-Jahr 2020 die Oper „Fidelio“ einstudiert – und musste die Produktion dann wegen der Pandemie einmotten. Jetzt schlagen die Österreicher ihre Reisebühne in der Orangerie auf, die Geschichte um Freiheitskampf und Gattenliebe beginnt am 14. und 15. August jeweils um 20.30 Uhr.

Finkenbach-Festival im Kleinformat

Die Musik-Festival-Tradition im Süden des Odenwaldkreises wird fortgesetzt, auch wenn Corona nicht die Größe zulässt, die sich Veranstalter FC Finkenbachtal zu seinem 75. Geburtstag vorgestellt hätte. Vor allem regionale Bands setzen am Freitag und Samstag, 13./14. August, die Akzente auf dem Sportplatz (Beginn 19 Uhr, Einlass 17 Uhr): Dabei sind „Leadbelly Calls“, „Dr. Woogle & The Radio“, „Riddim Posse“ und „The Big Fuzz“. Tickets unter anderem auf www.reservix.de.

Fotos Beethovens „Fidelio“ aus Salzburg mit Marionetten. Foto: Adrienne Meister Jörg Knör Foto: Veranstalter 2

„Comeback des Lebens“

Nach gefühlt endloser Zeit und „Wir müssen Draußen bleiben“ für sämtliche Bühnenschaffenden ist bei Jörg Knör nicht nur die Sehnsucht auf „endlich wieder Live“ gewachsen, sondern auch eine neue Bühnenshow gereift. Sein Programm steckt voller Wertschätzung für alles, was Künstler und Zuschauer so lange vermisst haben. Knör tritt am Sonntag, 15. August, um 18 Uhr (Einlass 17 Uhr) im Biergarten am Alten Amtsgericht in Groß-Gerau auf. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Ein Wochenende – viele Konzerte

Zum Abschluss des LIFE-Festivals in Lindenfels wird an diesem Wochenende auf der Bühne vor der evangelischen Kirche noch einmal richtig viel geboten. Den Anfang machen am Freitagabend ein DJ und ab 21 Uhr das Duo „Romie“. Zwei weitere Konzerte stehen für Samstag ab 20 Uhr auf dem Plan. Am Sonntag runden ab 11 Uhr eine Gedenkmatinee und das Konzert der Trachtenkapelle die Veranstaltung ab. Karten können auf der Webseite des LIFE-Festivals erworben werden.