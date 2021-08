Wohin am Wochenende? Ausgehtipps der Redaktion für Südhessen

Matze Knop. (Archivfoto: Stephan Pick)

Zehn Jahre CSD Darmstadt

Im Rahmen der Aktionswoche „10 Jahre CSD Darmstadt. Wir feiern. Wir kämpfen. Zusammen.” findet ein Ladies-Night-Talk-Picknick im Darmstädter Herrngarten statt. „Wir freuen uns auf queere, vielfältige und bunte Frauen und genießen gemeinsam den Sommerabend. Mitzubringen sind Decken, Snacks und Getränke. Beginn am Freitag, 20. August, ist um 19 Uhr. Der Ort des Picknicks ist im Herrngarten am Johann-Heinrich-Merck-Denkmal.“

Comedian Matze Knop zu Gast

Matze Knop ist am Freitag, 20. August, ab 20 Uhr zu Gast im Schloss Lichtenberg in Fischbachtal mit seinem Biergarten-Comedy-Spezial 2.1 „Lachen, Bier & Fußball“. In dem Best-of-Programm startet der Entertainer direkt von 0 auf 100 durch und sorgt dafür, dass seine Zuschauer neben Hopfensaft auch gute Laune tanken. Auch die kultigen Parodien fehlen nicht wie: Jogi lässt grüßen. Der Eintritt kostet ab 28,70 Euro; Karten sind an der Abendkasse erhältlich.

Kunsthandwerk in Michelstadt

Stadtgarten statt Löwenhofreite: Um ihren zehnten Kunsthandwerkermarkt in Michelstadt coronagerecht präsentieren zu können, sind die Beteiligten ums Eck in die idyllische Grünanlage im Herzen der Stadt umgezogen. Nach der Eröffnung am Freitagabend zeigen 32 Aussteller dort am Samstag und Sonntag, 21. und 22. August (jeweils 11 bis 18 Uhr), Kreationen aus den Bereichen Keramik, Glas, Schmuck, Textil, Leder, Papier und Holz. Mehr: www.kunsthandwerkodenwald.de

Kabarett mit Arnulf Rating

Was kommt nach Corona? Die Antworten gibt der preisgekrönte Kabarettist Arnulf Rating am Freitag, 20. August, auf der Open-Air-Bühne vor dem Dorfgemeinschaftshaus Hessenaue, Niersteiner Straße 1. Auf Einladung des Vereins Treburer Theater Tage wird Rating sein Programm „Zirkus Berlin“ im Rahmen des Treburer Kultursommers präsentieren. Um 20 Uhr heißt es Manege frei, Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse, der Eintritt kostet 23 Euro.

Open-Air-Festival in Fürth

Drei Tage Festival-Stimmung in Fürth: Von Freitag, 20. bis Sonntag, 22. August, veranstaltet der FC Fürth das Steinbachwiesen-Open-Air. An Tag eins stehen „Rebell Tells“ auf der Bühne. Der Samstag wird etwas härter mit „Stahlzeit“, die auch in diesem Jahr wieder dabei sind. Sonntagvormittag sorgen „Lichtenberg“ für Musik. Karten für die Konzerte gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, bei Eventim oder auf www.steinbachwiesen-open-air.de. Es ist die 3-G-Regel zu beachten.