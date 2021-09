Wohin am Wochenende: Ausgehtipps der Redaktion für Südhessen

(Foto: )

Chansons in Lorsch

Eine besondere Gattung des Gesangs präsentieren Tim Fischer und Band am 1. Oktober. Im Theater Sapperlot präsentiert der Sänger das Beste aus seinen aktuellen Alben „Cabaret Berlin“ und „Zeitlos“. Dabei verknüpft er klassische Chansons mit neuen Songs. Einlass ist am Freitag um 19 Uhr. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr. Tickets können online bei adticket oder an der Abendkasse erworben werden. Im Theater Sapperlot gilt die 2G-Regel. Zutritt haben nur Geimpfte und Genesene.

Eingeborene aus dem Odenwald

Die Spirwes-Jury vergab ihren Künstlerpreis für südhessische Maulkunst 2019 an die Odenwälder Mundartband „Die Oigeborne“ und bescheinigte dem Sextett „hinterfotzige und gewitzte Texte“ mit „viel Selbstironie“. Im Herbst 2020 fiel der Auftritt im Halbneun-Theater der Pandemie zum Opfer. Am Samstag, 2. Oktober, wird das Gastspiel auf der Darmstädter Kleinkunstbühne nachgeholt. Aber Achtung: Es gilt die 2G-Regel – Zutritt nur für Geimpfte und Genesene.

Michelstadts „Blaue Stunde“

Fast zwei Jahre Corona-Zwangspause haben Ideenreichtum und Darstellungsfreude dieser Odenwälder Theatergruppe nicht geschadet: Wie sollte das auch anders sein bei einem Ensemble, das den Namen „Spiellust“ trägt. In ihrem neuen Stück „Blaue Stunde“ beleuchten die Akteure mit Tiefgang und Dramatik die Abgründe des menschlichen Seins. Zu erleben ist dies am 1. und 2. Oktober um 20 Uhr in der Erwin-Hasenzahl-Halle Michelstadt. Tickets auf www.spiel-lust.com.

Puppenpalast zu Gast in Pfungstadt

Der Puppenpalast Henne aus Saarbrücken gastiert nach zehnmonatiger Pause am Freitag, 1. Oktober, im Mühlbergheim in der Kantstraße in Pfungstadt. Aufgeführt wird ab 16 Uhr „Rumpelstilzchen“ mit dem Kasper in einer neuen Inszenierung mit farbenprächtigen Kulissen und Lichteffekten in fünf Akten. Der Besuch der einstündigen Aufführung eignet sich für Kinder ab zwei Jahren. Der Eintritt an der Tageskasse kostet 9 Euro. Es gilt die 3G-Regel.

Kunst an der Flörsheimer Warte

Das Kunstprojekt „Flashlines“ ist am Freitag, 1. Oktober, von 20 bis 23 Uhr an der Flörsheimer Warte, Landwehrweg, Flörsheim am Main, zu sehen. Die „Flashlines“ des Künstlerehepaares Daniela und Pascal Kulcsár tauchen mithilfe von Beamern Gegenstände, Naturdenkmäler oder Regierungsgebäude in bunte Lichter. Aus Anlass des 75. Geburtstags des Landes Hessen werden jeweils in den Abendstunden rund 30 Sehenswürdigkeiten bis zum 1. Dezember angestrahlt.