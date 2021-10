Wohin am Wochenende? Ausgehtipps der Redaktion für Südhessen

Der „Bauernmarkt dahoam“bietet Odenwälder Produkte. (Archivfoto: Guido Schiek)

„Chaim und Adolf“ im Mollerhaus

Der Israeli Chaim Eisenberg sucht seine Wurzeln beim Wandern in den Alpen. Im Gasthaus zum „Ochsen“ wird er beim Schachspiel mit dem Wirt fündig. Das Darmstädter Theater Curioso zeigt Stefan Vögels Kammerspiel „Chaim und Adolf“ am Freitag und Samstag (8. und 9. Oktober um 20 Uhr). „Ein dichtes Gesellschaftsspiel zu familiären und historischen Fragen von Schuld und Verantwortung“, hieß es zur Premiere in dieser Zeitung.

Odenwälder Landwirte laden ein

Üblicherweise lockt der herbstliche Odenwälder Bauernmarkt Zehntausende Besucher nach Erbach. Doch weil Corona erneut einen Strich durch Veranstaltungen dieser Größe macht, laden die Odenwälder Direktvermarkter von Freitag bis Sonntag (jeweils 9 bis 18 Uhr) zum „Bauernmarkt dahoam“ ein. Dazu öffnen sie Höfe, Läden und Manufakturen, beteiligt sind insgesamt 32 Betriebe in der Region. Einen Überblick gibt es auf www.odenwaelder-direktvermarkter.de.

Vernissage in der Festung

Illustration mit der Schere – das sind die Werke von Stephanie Wunderlich. Die für die Hamburger Künstlerin charakteristischen Kompositionen entstehen durch das Formen und Fügen bunten Papiers. Abstraktion und Narration kombiniert sie spielerisch wie Puzzlestücke. Die Vernissage zur Kunstreihe illust_ratio beginnt am Freitag, 8. Oktober, um 19 Uhr im Stadt- und Industriemuseum Rüsselsheim. Die Ausstellung ist bis 7. November zu sehen.

Krimiautor Kibler zu Gast

Der Darmstädter Krimi- und Spiegel-Bestsellerautor Michael Kibler ist am Montag, 11. Oktober, zu Gast im Saalbaukino in Pfungstadt. Er stellt seinen Krimi „Fremder Tod“ vor, der spektakuläre Auftakt einer weiteren Darmstadt-Krimireihe um die Nachlasspflegerin Jana Welzer. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn der Lesung ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro einschließlich Sekt und Brezel; Karten sind an der Kinokasse erhältlich. Es gelten die aktuellen Coronavorschriften.

Wiesn-Gaudi in Bürstadt

„O‘zapft is!“ heißt es dieses Wochenende in der TSG-Halle in Bürstadt. Das Oktoberfest startet am Freitag gegen 19 Uhr mit dem Fassbieranstich. Livemusik gibt es von der Partyband „Würzbuam“. Am Samstag spielen die „Partyräuber“. Karten für vereinzelte Tische (komplette Tische für bis zu zehn Personen: 190 Euro, Einzelkarten: 19 Euro) gibt es nur noch unter https://www.ticket-regional.de/vvk oder telefonisch unter 0651-9790777. Einlass ist ab 18 Uhr. Es gilt die 3G-Regel.