Wohin am Wochenende? Ausgehtipps der Redaktion für Südhessen

Ein Ausflug ins Mittelalter

Zum letzten Mal in diesem Jahr lädt das Freilichtlabor Lauresham zum Tag der offenen Tür ein. Das Motto lautet „Von Kriegern, Zugochsen und Schmieden“. Besucher können unter anderem Schmiede bei der Herstellung einer frühmittelalterlichen Rüstung beobachten. Außerdem können die Gäste auf dem Acker pflügen, Bogen schießen oder an einer abenteuerlichen Rallye teilnehmen. Das Herbstfest ist am Sonntag, 31. Oktober, von 10 bis 17 Uhr, Im Klosterfeld 6-10.

Hélène Tysman spielt Chopin

Vor fünfzehn Jahren gewann Hélène Tysman den Chopin-Wettbewerb in Darmstadt. Damals stand sie am Anfang ihrer großen Karriere, heute ist die französische Künstlerin international gefragt. Auf Einladung der Chopin-Gesellschaft spielt Tysman erneut in Darmstadt: Am Sonntag, 31. Oktober, interpretiert sie ab 17 Uhr im Saal des Kreishauses (Kranichstein, Jägertorstraße 207) Werke von Ravel, Bach – und natürlich Chopin, unter anderem drei Balladen.

Reichelsheimer „Märcheninsel“

Ihre übliche Größe erreichen die Reichelsheimer Märchen- und Sagentage, die stets mehrere Zehntausend Gäste lockten, zwar corona-bedingt noch nicht. Doch eine Märcheninsel als etwas verkleinertes Reich der Fantasie haben die Odenwälder Organisatoren für Samstag und Sonntag, 30./31. Oktober, rund um die Reichenberghalle dennoch geschaffen: Neben Literatur locken Musik, Zauberei, Erzählkunst und Mittelalterhandwerk. Mehr auf www.maerchentage.de.

Revue im Theater Rüsselsheim

Denis Wittberg und seine Schellack-Solisten unterhalten am Samstag, 30. Oktober, um 20 Uhr im Großen Haus im Theater Rüsselsheim mit „Ich küsse ihre Hand Madame“. Das Konzertprogramm der neuen 20er Jahre sprüht nur so vor atemberaubender, handgemachter Musikalität, darunter auch Eigenproduktionen und bietet einen unterhaltsamen Konzertabend mit wohltuender Länge und respektabler Kürze. Karten unter kultur123ruesselsheim.de.

Grusellabyrinth in Weiterstadt

Auf dem Steinbrücker Hof (Bauer Lipp) in Weiterstadt strahlen Besuchern am Wochenende bunte Kürbisse entgegen, ein wahres Farbenparadies ist entstanden. Am Freitag, 29. Oktober, sind außerdem spät abends ab 19 bis 23 Uhr starke Nerven gefragt: Im angrenzenden Maislabyrinth betreiben die „Bewohner des Maisfeldes ihr Unwesen“. Mutige bewaffnen sich mit einer Taschenlampe und suchen den richtigen Weg aus dem Labyrinth. Tickets gibt es am Tickethäuschen am Feld.