Wohin am Wochenende? Ausgehtipps der Redaktion für Südhessen

Eine Reise ins Reich der Mitte

250 Exponate der sagenumwobenen chinesischen Terrakotta-Armee werden derzeit in Viernheim gezeigt. Ausstellungsort ist das ehemalige Bauhaus am Rhein-Neckar-Zentrum, wo Besucher auf 1400 Quadratmeter die originalgetreuen Repliken bewundern können – Krieger und Pferde aus Ton, die das Grabmal des ersten chinesischen Kaisers bewachten. Die Ausstellung ist mittwochs bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, die Tageskasse schließt um 17 Uhr.

„Mollerkoller“ in Darmstadt

Rainer Bauer hat das Entertainer-Gen. Ob er den Profibürokraten Faulhaber spielt oder anderen Künstlern eine Bühne bereitet: Der Mann weiß, was das Publikum wünscht. Deshalb ist sein Showformat „Mollerkoller“ zum Klassiker im Programm des Theaters Mollerhaus geworden. Am Samstag, 6. November, beginnt um 20.30 Uhr die 88. Ausgabe, unter anderem mit Musikcomedy von „Digger & Dig“. Das Theater ist ausverkauft, die Show wird aber per Live-Stream übertragen.

Soul und Blues in Michelstadt

Der Name ist Programm bei den Gästen, die am Samstag, 6. November, im Michelstädter Hüttenwerk zu hören sind: Dr. Soul und Mr. Blues gestalten ab 20 Uhr eines der Mini-Konzerte im coronabedingt kleineren Rahmen, mit denen die Macher des Eventlokals der Kultur die Stange halten. Diesmal gibt es handgemachten Blues, Folk und Rock von den wilden Sechzigern bis hin zu aktuellen Songs. Platzreservierungen sind erforderlich per E-Mail an mt@tischler-vt.de.

Martinsmarkt in Dieburg

Mit 120 statt wie üblich 150 Ständen und Buden wird der Martinsmarkt in Dieburg in diesem Jahr wieder gefeiert. Es gibt keine Maskenpflicht. Geöffnet ist der Markt in der Dieburger Innenstadt am Freitag, 5. November, ab 15 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag, 7. November, von 11 bis 20 Uhr. Auch die Geschäfte haben am Wochenende länger geöffnet: am Samstag bis 20 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Musical in der Stadthalle

Zwei Schwestern, die unterschiedlicher nicht sein können, erben die Bar „The Roaring Life“. Keine von beiden hat Erfahrung in dieser Branche, und schnell versinkt alles im Chaos. Die „Stage Factory“ setzte das Thema mit Jugendlichen in „The Show Must Go On!“ in der Stadthalle Groß-Gerau an drei Abenden (5., 6., und 7. November) jeweils um 20 um. Karten für die rasante Revue voller Gesang, Tanz und Schauspiel gibt es nur im Vorverkauf über www.stage-factory.de/tickets.