Wohin am Wochenende? Ausgehtipps der Redaktion für Südhessen

Pasquale Aleardi und die Phonauten im Theater Rüsselsheim. Foto Doreen Geyer

Mit Glück zu den Gitarrentagen

Eigentlich sind die Darmstädter Gitarrentage an diesem Wochenende ausverkauft. Aber für Freunde dieses Instruments könnte es trotzdem lohnen, in der Akademie für Tonkunst vorbeizuschauen: Mit etwas Glück kann man noch eine Karte an der Abendkasse ergattern. Und Besucherkarten für die Meisterkurse bei international renommierten Interpreten werden noch zu haben sein: Auch ohne ein Instrument zu spielen, werden diese Lektionen zur Schule des Hörens. Programm: gita-darmstadt.de.

Die Phonauten in Rüsselsheim

Der Schauspieler Pasquale Aleardi ist am Freitag, 17. Dezember, als hervorragender Musiker und Sänger mit seinem Trio „Pasquale Aleardi und die Phonauten“ im Theater Rüsselsheim zu sehen. Mit seiner Band zelebriert Aleardi „Antidepressionsmusik“ – eine mitreißende Mischung aus Soul, Pop und Funk. Die deutschen Eigenkompositionen offenbaren charmante Doppelbödigkeit. Beginn ist um 20 Uhr im Foyer im Theater Rüsselsheim, Einlass ab 19 Uhr.

Kabarett in Zwingenberg

Das Zwingenberger Theater Mobile lädt am Freitag, 17. Dezember, zur satirischen Weihnacht ein: Gott hat sich in der Pandemie überarbeitet und der Geburtstag Jesus fällt ausgerechnet auf den Tag der Bescherung. Im zweistündigen Programm will das Kabarett-Team „Die Buschtrommel“ das Publikum auf satirische, optimistisch-schwungvolle Art mitreißen. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf über die Homepage für 18 Euro (Abendkasse 20 Euro). Es gilt die 2G-Regelung.

„Christmas Lights" lassen sich in Bad König erleben. Archivfoto: Giebenhain

Kurpark im Weihnachtslicht

Ein romantischer Spaziergang entlang adventlicher Lichtinstallationen lässt sich bis Montag, 20. Dezember, im Kurpark von Bad König unternehmen. Unter dem Titel „Christmas Lights“ hat der Kulturverein Circle of Leaves eine Möglichkeit vorweihnachtlichen Erlebens jenseits potenzieller Konflikte mit der Corona-Vorbeugung geschaffen. Gegen Gebühr besucht werden kann die Fantasielandschaft täglich von 17 bis 21 Uhr, Details und Buchungen unter https://christmas-lights.de.

Swinging Advent in Altheim

Im Münsterer Ortsteil Altheim ist für Sonntag, 19. Dezember, ein Konzert mit dem Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Altheim angekündigt. Im Pfarrhof der evangelischen Kirche, Zugang über die Kirchstraße, rund um eine kleine Feuerstelle, gibt es flotte Adventsmusik, eine Andacht vom Pfarrer, Glühwein und Punsch. Eigene Tassen sollen mitgebracht werden, der Glühwein wird auf Spendenbasis ausgeschenkt. „Swinging Advent“ beginnt um 18 Uhr.