Wohin an Weihnachten? Tipps der Redaktion für Südhessen

Mehr Lametta: Weihnachts-Satire mit „Kabbaratz“. (Foto: Kabbaratz)

Ständchen auf Erbachs Marktplatz

Üblicherweise besteigen die Mitglieder des Evangelischen Posaunenchors an Heiligabend den Turm der Erbacher Stadtkirche, um vom dort aus die Umgebung festlich zu beschallen. Corona-bedingt bleibt den Musikern zwar der Weg auf die enge Plattform verwehrt. Doch weil in der Odenwälder Kreisstadt kein Weihnachten ohne ihre Begleitung komplett ist, versammeln sie sich gegen 17 Uhr, nach dem Gottesdienst, unten auf dem weiträumigen Marktplatz für ein Ständchen.

Witze zur Weihnacht

Weihnachten ist komisch: Das behaupten Evelyn Wendler und P. J. Hoffmann. Und weil sie das Kabarettduo „Kabbaratz“ bilden, treten sie seit Jahrzehnten auch den Beweis an: beim satirischen Weihnachtsprogramm „Ich find‘s so schön, wenn der Baum brennt“. Fürs Stammpublikum gehören die Kabbaratz-Späße zum Fest wie Tannenzweig und Christbaumkugel, zu erleben im Darmstädter Halbneun-Theater am 23., 24. und 25. Dezember, Beginn jeweils 20.30 Uhr.

Waldweihnacht in Stationen

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie haben die Rimbacher Pfadfinder ihre diesjährige Waldweihnacht entzerrt. Vom Abend des 23. Dezembers bis zum späten Abend des 28. Dezembers bieten die Pfadfinder von der Tränke bis zur Schutzhütte einen beleuchteten Weg an den Kunstwerken. Am Anfang gibt es ein Programm zum Mitnehmen, im Verlauf des Weges gibt es dann verschiedene Programmpunkte wie Lieder, Gebete oder Geschichten.

Kunst in den Opelvillen Rüsselsheim

Einen besonderen Programmpunkt für die Feiertage bieten die Opelvillen in Rüsselsheim nach Anmeldung an. Die Ausstellung Kunst für Tiere. Ein Perspektivwechsel für Menschen ist am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag von 10 bis 18 Uhr geöffnet mit einer Führung jeweils um 15 Uhr. Die Auseinandersetzung mit dem Mensch-Tier-Verhältnis ist in der zeitgenössischen Kunst vielfältig. Die Opelvillen-Schau stellt Künstlerinnen und Künstler vor, die sich dem Tier zuwenden.

Traktor-Weihnacht in Messel

Der Kirchentraktor von Dr. Harald Elstner und Margit Buxbaum-Elstner ist am Freitag, 24. Dezember, in der Grube Messel und in Messel unterwegs. Start ist um 14.50 Uhr vor der Sängerhalle, erster Halt um 15.15 Uhr Ecke Roßdörfer Straße/Bahnhofstraße, nächste Station ist um 15.30 Uhr am Kindergarten Fossilchen, um 15.45 Uhr ist er am Rathausplatz anzutreffen und um 16 Uhr als letzte Station vor der Kirche. Dieter Wenchel spielt Trompete, Pfarrer Burkholz spricht den Segen.