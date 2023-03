Wohin mit unserer Angst? Walkmühle zeigt die Kunst zur Krise

Grüne Flüssigkeit in scharfkantigen Gläsern: Für die Südafrikanerin Lungiswa Gquanta ein Symbol für die zerbrochenen Gefäße, die auf den Mauern der reichen weißen Bevölkerung den Besitz schützen sollen. Eine der Arbeiten in der Schau "Angst" in der Walkmühle. (© René Vigneron)