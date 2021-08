4 min

Zurück in die Steinzeit mit modernem Komfort

Neben Darmstadts Landesmuseum steht aktuell Onur Gökmens Mini-Lehmhaus "First". Wer möchte, kann in dem Kunstwerk, das an die Vorantike erinnert, auch einchecken wie in einem Hotel.

Von Annette Krämer-Alig Kulturredakteurin Darmstadt