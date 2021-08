„Best of“ Sky du Mont in der Schlangenbader Caféhalle

Der bekannte Schauspieler Sky du Mont kommt nach Schlangenbad. (Archivfoto: Jörg Carstensen)

SCHLANGENBAD - (red). Schauspieler und Synchronsprecher Sky du Mont ist auch Buchautor, der sechs Romane und ein Kinderbuch geschrieben hat. Literaturliebhaber in und um Schlangenbad können sich jetzt auf eine Vorlesestunde der besonderen Art freuen: Mit seinem „The Best of…“-Programm, in dem Sky du Mont ausgesuchte Szenen seiner fünf jüngsten Bücher neu bearbeitet und dramaturgisch clever zu einem Handlungsstrang verknüpft, gastiert der Schauspielstar am Samstag, 4. September, in der historischen Caféhalle in Schlangenbad und bildet damit den kulturellen Abschluss im sommerlichen Veranstaltungskalender des Kur- und Badeortes.

Pointen fürs Ohr und Leckereien für den Gaumen

„Die Veranstaltung bildet den absoluten Höhepunkt unserer abwechslungsreichen Schlangenbader Sommerevents. Unsere Gäste erwartet ein überaus vergnüglicher Abend mit amüsanten Pointen fürs Ohr und leckeren Freuden für den Gaumen“, verspricht Bärbel Storch, Geschäftsführerin der „Staatsbad Schlangenbad GmbH“. Für den kulinarischen Genuss vor und nach der Lesung sorgen die Gastro-Profis des „60/40“, die neben der Gastronomie im Schlachthof Wiesbaden auch das Bistro im örtlichen Thermalfreibad mit Gerichten aus regionalen Zutaten führen.

Die Tickets sind für einen Preis von 55 Euro erhältlich und können bei Lisa Offermanns per E-Mail an lisa. offermanns@schlangenbad. de erworben werden. Gäste der Veranstaltung müssen am Abend ihren Impfausweis oder -pass, eine Genesenenbescheinigung oder einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist.