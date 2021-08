Literaturfestival lockt in die Sonnenberger Burg

WEITERE TERMINE

Das Literaturfestival im Garten der Sonnenberger Burg geht bei freiem Eintritt weiter bis einschließlich Mittwoch, 25. August, – täglich von 15.30 Uhr an.



Höhepunkte sind in dieser Woche: Hans J. Krumpholz liest aus Christine Wunnickes „Die Dame mit der bemalten Hand“ (Dienstag, 15.30 Uhr). Kristin Höller stellt ihr Buch „Schöner ist überall“ vor (Dienstag, 18 Uhr). Alexander Oetker ist zu Gast mit „Mittwochs am Meer“ (Mittwoch, 15.30 Uhr), Manfred Beilharz und Viola Pobitschka lesen aus Enzensbergers „Requiem für eine romantische Frau“ (Mittwoch, 18 Uhr). Den Abschluss macht am Mittwoch wieder Alexander Oetker mit „Baskische Tragödie“.