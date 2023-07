Was Max Horkheimer uns heute zu sagen hätte

Diese Zustände sind also nichts Neues.

(Der Avatar nickt) Richtig. Schon „Stalins Schreckensherrschaft war ein Symbol dafür, dass auch Revolutionen zum Terror führen können“. Seit fast drei Jahrzehnten geht es in Russland und China kaum anders zu, „die Menschen erneuern durch ihre eigene Arbeit eine Realität, die sie in steigendem Maß versklavt“. Der Gang dieser Gesellschaften „läuft meiner Ansicht nach auf einen Zustand hin, in dem ihre zukünftige rationale Struktur nur mit dem Verschwinden der Freiheit des Einzelnen und des Geistigen selbst erkauft werden kann. Die Menschen werden sich an die für ihr sicheres Leben notwendigen technischen Bedingungen“, die komplette Überwachung, „gewöhnen – ohne allgemeine Reflexionen“.