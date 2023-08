75 und kein bisschen leise - Alice Cooper ist zurück

Schon gar nicht, wenn Erfolgsproduzent Bob Ezrin, der bereits Alben so unterschiedlicher Künstler wie Lou Reed, Kiss, Peter Gabriel oder Pink Floyd betreut hat, erneut mit von der Partie ist. Der Kanadier war bereits bei den ersten Alben von Alice Cooper in den 1970er Jahren wie „School’s Out“, „Billion Dollar Babies“ oder „Welcome to My Nightmare“ für den Sound verantwortlich. Und seine Handschrift hört man deutlich heraus. Neben der Stammbesetzung sind Gäste wie Rage Against the Machine-Gitarrist Tom Morello oder MC5-Punkveteran Wayne Kramer mit an Bord. Ihre Ansage ist eindeutig: „You know that rock will never die as long we don`t disappear.“