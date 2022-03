Chopin-Gesellschaft Darmstadt bereitet Klavierwettbewerb vor

Weltklasse-Pianistin Claire Huangci spielt am Freitag, 4. März, in der Orangerie. (Foto: Mateusz Zahora)

DARMSTADT - (red). Acht Monate vor dem Start des zwölften Internationalen Chopin-Klavierwettbewerbs in Darmstadt sind die Vorbereitungen für das herausragende Musikereignis bereits in vollem Gang. Vom 21. bis 31. Oktober bewerben sich voraussichtlich etwa 40 Nachwuchspianistinnen und -pianisten aus aller Welt in Darmstadt um einen der ersten Plätze. Für sie werden Gastfamilien gesucht.

Während sich Bewerber noch bis zum Anmeldestart am 1. April gedulden müssen, sind die acht Jury-Plätze bereits vergeben. Für die Leitung der Jury konnte die Chopin-Gesellschaft, Veranstalter des Klavierwettbewerbs, den kalifornischen Starpianisten Kevin Kenner gewinnen. Weitere Mitglieder der international besetzten Jury sind Katarzyna Popowa-Zydron, Dina Yoffe, Alexander Kobrin, Christopher Elton, Martin Kasik, Sabine Simon und Aleksandra Mikulska.

Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch und der polnische Generalkonsul Jakub Wawrzyniak teilen sich die Schirmherrschaft des mit 30 000 Euro Preisgeld und Konzertangeboten ausgestatteten Wettbewerbs, den die Chopin-Gesellschaft alle drei bis vier Jahre ausrichtet. Bedingt durch Corona beträgt der Abstand zum elften Wettbewerb 2017 fünf Jahre.

Neben den musikalischen Eckpfeilern – dem Eröffnungskonzert am 21. Oktober und dem Preisträgerkonzert am 31. Oktober – finden auch alle drei Etappen des Wettbewerbs in der Orangerie statt, wie die Chopin-Gesellschaft mitteilt. Der gesamte Wettbewerb ist öffentlich, Musikfreunde sind eingeladen, die Vorspiele mitzuerleben.

Als nächstes Konzert kündigt die Chopin-Gesellschaft für Freitag, 4. März, um 19 Uhr in der Orangerie einen Klavierabend mit der US-amerikanischen Weltklasse-Pianistin Claire Huangci an. Zu hören sind Werke von Bach, auch in der Bearbeitung von Busoni, Mozart, Chopin und Mussorgsky. Für die Veranstaltung gilt die 3G-Regel.

Der Mitgliederversammlung am 22. Mai folgt eine „Musikalische Soirée“ mit der preisgekrönten, in Darmstadt lebenden argentinischen Pianistin Carmen Piazzini und ihrem jungen Landsmann Tomás Nessi.

Neuland betritt die Chopin-Gesellschaft mit vertiefenden Veranstaltungen, die das musikalische Erlebnis mit Hintergrund-Informationen verbindet. Das neue Format startet am Wochenende vom 17. bis 19. Juni im Literaturhaus mit einer Mazurka-Trilogie unter Leitung der polnischen Pianistin Aleksandra Bobrowska, bevor es in die Sommerpause geht.

Weitere Informationen zum Konzertprogramm wie auch zum Klavierwettbewerb sind zu finden auf www.chopin-gesellschaft.de.