Deutsche Philharmonie Merck startet ins erste Halbjahr

Unter der Leitung von Chefdirigent Ben Palmer stehen am Sonntag die Romantiker Schumann und Mendelssohn Bartholdy auf dem Programm. (Foto: Deutsche Philharmonie Merk)

DARMSTADT - (red). Romantisch startet die Deutsche Philharmonie Merck in den Frühling: Mit Erstfassungen von Werken von Robert Schumann und Felix Mendelssohn Bartholdy stehen am Sonntag, 6. März, im Staatstheater Darmstadt zwei Vertreter der „Romantik in Urgestalt“ auf dem Programm. Neben der Sinfonie Nr. 4 von Schumann erklingen unter der Leitung von Chefdirigent Ben Palmer Mendelssohns „Ruy Blas“-Ouvertüre und die Reformations-Sinfonie.

Klassisch romantisch geht es am 10. April, ebenfalls im Staatstheater Darmstadt und unter der Leitung von Ben Palmer, weiter. Den Bogen zwischen den beiden Epochen spannen die Sinfonie Nr. 103 „Mit dem Paukenwirbel“ von Joseph Haydn und die erste Sinfonie von Johannes Brahms.

Am Sonntag, 29. Mai, sind in der Darmstädter Stadtkirche die Ensembles Yale Schola Cantorum und Juilliard415 unter der Leitung von David Hill aus den USA zu Gast. Gespielt werden Aaron Coplands „In the Beginning“ sowie die Sinfonie Nr. 6 „Le Matin“ von Joseph Haydn. Höhepunkte dieses in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Konzerts sind Haydns Schöpfungsmesse sowie die Vorstellung des Chaos aus der „Schöpfung“.

TICKETS Infos und Tickets gibt es auf www.philharmonie-merck.com.

Nach zweijähriger Pause kann die Konzertreihe „Magic of Movie“ wieder vor Publikum stattfinden, verkündet die Philharmonie in ihrem Überblick über das Programm des ersten Halbjahres 2022. An Pfingsten, 5. und 6. Juni, steht im Kurhaus Wiesbaden die Feier eines besonderen Geburtstags an: John Williams, der Altmeister der großartigen Filmmusik, wird 90 Jahre alt. Mit Stücken aus seinen Blockbuster-Soundtracks wie „Star Wars“, „E. T.“, „Der weiße Hai“, „Indiana Jones“ und „Schindlers Liste“ erweist die Deutsche Philharmonie Merck unter der Leitung von Bernd Ruf dem Maestro ihre Reverenz. Moderiert wird das Weltraum-Tiefsee-Urwald-Spektakel von Kika-Moderator Juri Tetzlaff.

Am 3. Juli gibt es beim 72. Darmstädter Heinerfest auf der Konzertbühne im Herrngarten ein Wiedersehen mit musikalischen Freunden der Philharmonie, dem BlechReiz Brass-Quintett. Fünf junge Musiker aus Österreich bieten Crossover: Meditative Klänge, Kabarett- und Gesangsnummern, zeitgenössische Stücke bis hin zum Schlager – all das wird geschickt zusammengepackt und ergibt einen wundervoll stimmigen Konzertabend, versprechen die Musiker.

Ganz im Zeichen der Liebesgöttin Venus steht zum Ende der Konzertsaison des ersten Halbjahres das traditionelle Open-Air-Konzert im Schlosspark des Jagdschlosses Kranichstein. Für Samstag, 16. Juli, lädt die Philharmonie ein zur „Last Night“ in Love. Nachdem Hector Berlioz, Gustav Holst, Richard Strauss und Johann Strauss Sohn dem Publikum die Freuden wie auch die Grausamkeiten der Liebe nahegebracht haben, verabschiedet sich die Deutsche Philharmonie Merck mit den „Last Night“-Klassikern wie „Pomp and Circumstance”, „Rule, Britannia!“ und „Jerusalem“ in die Sommerpause.