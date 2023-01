„In meiner Seele waren nur Scherben”

Für uns war immer klar, dass wir in den Osten zurückwollen. Wir hatten unsere Familien hier. Uns ging es nicht schlecht. Ich kannte den Westen aus der Zeit vor dem Mauerbau, da ich in Späthsfelde an der Grenze gewohnt habe. Bis zur Sonnenallee konnte man mit dem Rad fahren. Wir sind häufig rübergefahren nach Westberlin und haben Zigaretten in der Viererpackung gekauft. Mit Filter, die gab es im Osten nicht. Das waren die ersten Rauchversuche. Und wir sind oft ins Kino gegangen. Das war für mich nie eine Option in den Westen zu ziehen. Obwohl wir gerne rübergefahren sind, Klamotten und Musikinstrumente kaufen und Konzerte besuchen.

Wie war das möglich?

Wir konnten als Musikkapelle quasi zu Studienzwecken auf Antrag Konzerte im Westen besuchen. Da haben wir vor allem in Berlin Bands wie Jethro Tull, Deep Purple, Status Quo, Queen oder Pink Floyd gesehen. Ich erinnere mich noch 1980 an das letzte Konzert von Led Zeppelin in der Berliner Eissporthalle, bevor der Schlagzeuger John Bonham gestorben ist. Da durften wir auch zum Soundcheck rein. Das war für uns gigantisch. Die waren so weit entfernt, wie von einem anderen Stern. Auch die Stones haben wir gesehen, da konnten wir aber keinen Antrag stellen, da sie in der DDR verpönt waren. Deshalb haben wir unseren Westmanager angebettelt, dass er einen Auftritt in Hannover aufreißt und wir dann am nächsten Tag zu den Stones ins Stadion gehen können.