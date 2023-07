Einsame Tränen im Großstadtcafé

Auffallend sind auch auf dem aktuellen Album ihre sarkastischen Beobachtungen der Welt. So handelt „We Go Dancing“ vom „großartigsten DJ der Welt“, Kim Jong-Un. Schließlich lässt der nordkoreanische Diktator seine Militärs in aufwendig inszenierten Paraden tanzen. Und in „Mona Lisa’s Packing, Leaving Late Tonight“ stellen sie sich die Frage: Was wäre, wenn Mona Lisa keine Lust mehr hätte, ewig im Museum zu hängen? Der Song „Not That Well-Defined“ könnte das Lebensmotto der Sparks beschreiben. Wir taugen nicht zum Einsortieren in Schubladen, sondern bleiben unberechenbar und sehr eigen. Sparks eben.