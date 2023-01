Ernst Hutter & die Egerländer Musikanten im Kurhaus

WIESBADEN. Gegen Ende des Konzerts wird sich das komplette Publikum erheben und „Ernst Hutter & die Egerländer Musikanten“ frenetisch feiern. Die „Reicht Euch die Hand“ betitelte Tournee begann am 28. Dezember in Nürnberg, Wiesbaden ist die fünfte Station – und dieser habe man mit großer Freude entgegengeblickt, betont Moderator Edi Graf, der launig durch den Abend führt; Ernst Hutter schwärme vom Friedrich-von-Thiersch-Saal. Hutter nimmt den Faden auf: Die Pandemie habe den Menschen viel abverlangt, die Welt befinde sich in einer Krise – insofern sei das „Reicht Euch die Hand“ ein Appell, einander mitfühlend gegenüberzutreten.