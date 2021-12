Hessisches Jazzpodium im Wiesbadener Kulturforum

Jetzt teilen:

WIESBADEN - (red). Am Wochenende des 3., 4. und 5. Dezember 2021 findet im Kulturforum Wiesbaden sowie im Livestream das Hessische Jazzpodium statt. In diesem Rahmen wird der Hessische Jazzpreis 2021 an Christof Sänger vergeben. Die dreitägige Veranstaltung bietet einen Überblick über aktuelle Strömungen im Jazz: Bei sechs ausgewählten Konzerten werden Stars der hessischen Szene mit aufstrebenden, jungen Talenten kombiniert und Etabliertes mit Experimentellem kontrastiert. Highlights neben dem Preisträgerkonzert sind die Wild Cards: Drei besondere musikalische Projektarbeiten feiern beim Hessischen Jazzpodium ihre Premiere. Mit seinem Preisträgerkonzert am Freitag, den 3. Dezember; wird der Pianovirtuose Christof Sänger mit seinem Trio sowie Gast Reimer von Essen mit brillanten Interpretationen von Jazzstandards und eigenen Kompositionen mehr als nur eine Kostprobe seines Könnens zum Besten geben. Ein wichtiger Bestandteil des Hessischen Jazzpodiums 2021 stellen die als Projektplattformen gestalteten Wild Cards dar, die ausgewählten Künstlern kreative Ausdrucksformen abseits ihrer bestehenden Ensembles bieten.