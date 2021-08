Johannes Schröder wird Kantor an St. Bonifatius in Wiesbaden

Johannes Schröder ist der Nachfolger von Gabriel Dessauer an der „Boni“. (Foto: J. Schröder)

WIESBADEN - (red). Ein Stabwechsel in der Wiesbadener Kirchenmusik steht zum 1. Januar des kommenden Jahres in St. Bonifatius an: Johannes Schröder wird Kantor, Chorleiter und Organist der katholischen Innenstadtpfarrei und tritt damit die Nachfolge von Gabriel Dessauer an, der über 40 Jahre lang diese Stelle innehatte. Schröder (29) ist seit 2006 im Bistum Limburg als Organist und Chorleiter tätig. Seit 2014 ist er hauptamtlicher Kantor in Wirges/Westerwald. Seine Konzerttätigkeit führte ihn in die Domkirchen von Köln, Limburg, Riga und Speyer sowie an die Kölner Philharmonie. Daneben hat sich der junge Musiker als Komponist einen Namen gemacht. 2019 wurde sein Oratorium „Beati pauperes“ anlässlich der Heiligsprechung von Katharina Kasper uraufgeführt.

Der gebürtige Hachenburger hat Kirchenmusik und Orgel-Soloklasse an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln studiert. Seine Studien schloss er jeweils mit dem Master in Kirchenmusik und Orgel solo ab. Derzeit steht er kurz vor dem Abschluss seines Promotionsstudiums in Musiktheorie an der Universität Mainz.