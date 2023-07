Keine Kompromisse

Der Titelsong „On Pain“ wird mit sphärischen Weltraumklängen eröffnet, die markante Stimme Coles setzt einen Kontrapunkt, bevor dann Elektropop-Keyboards dazukommen. Noch minimalistischer fällt der fast achtminütige Kammerpop „Wolves“ aus, der beschreibt, wie die Wölfe aus den Wäldern in die Städte strömen und dort das Regiment übernehmen. Die E-Gitarre steuert mit Neil Clark ein alter Wegbegleiter bei. Im Hintergrund singt Joan Wasser von Joan As a Policewoman. „Warm By Fire“ ist dagegen ein fast klassischer, schwelgender Cole-Gitarrenpopsong alter Schule. Im Video dazu sieht eine mit 3D-Brille am Felsenstrand sitzende Frau abwechselnd Bilder von den Riots in Los Angeles und Bilder eines Schamanentanzes vor einer mit Graffitis übersäten Wand.