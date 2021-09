Konzertchor Darmstadt bereitet "War Requiem" vor

Ian Bostridge kennt die Opernbühnen und Konzertsäle der Welt. Am 3. Oktober singt der Brite in Darmstadt den Tenorpart in Brittens "War Requiem". Foto: Sim Canetty-Clarke

DARMSTADT - Es war eines der ersten traumatischen Kollektiverlebnisse des Zweiten Weltkriegs: Im November 1940 wurde die Kathedrale von Coventry bei einem deutschen Luftangriff komplett zerstört: ein Menetekel für das Leid, das viele andere Städte in Europa treffen sollte und das auch in das Land zurückkehrte, von dem es ausgegangen war.

Als Anklage des Kriegsschreckens und Friedensmahnung zugleich schrieb Benjamin Britten sein "War Requiem", das 1962 in der neu erbauten Kathedrale von Coventry uraufgeführt wurde. Mit seiner komplexen Struktur und der großen Besetzung wird es nur selten aufgeführt; in Darmstadt war es zuletzt 2018 unter der Leitung von Christian Roß in der Stadtkirche zu hören. Jetzt wagen Dirigent Wolfgang Seeliger und sein Konzertchor Darmstadt die Interpretation, die an drei aufeinanderfolgenden Tagen in drei Städten zu hören sein wird: am 1. Oktober im Kurhaus Wiesbaden, tags darauf im Congress Park in Hanau, am 3. Oktober um 17 Uhr im Darmstadtium, das sich dann von einem Impfzentrum wieder zurückverwandelt hat in ein Kongress- und Konzerthaus.

Das Konzert hätte schon im Mai ein Beitrag des Landes Hessen zum Gedenken ans Kriegsende vor 75 Jahren sein sollen. Jetzt wird es nachgeholt, unterstützt unter anderem vom Kulturfonds Frankfurt/Rhein-Main. "In Zeiten von Gewalt und Rassismus weltweit ist die Kernaussage dieses Requiems wieder sehr aktuell", schreibt der Konzertchor, der mit seinen drei Konzerten auch ein Zeichen für Respekt und Toleranz setzen will. Dirigent Wolfgang Seeliger hat dafür eine vielversprechende Besetzung zusammengeholt: Neben dem Konzertchor singen die Limburger Domsingknaben und der Knabenchor der Maîtrise de Chartreux Lyon. Das Beethoven-Akademieorchester reist aus Krakau an, und die drei Solisten bringen Prominenz und Erfahrung mit, zudem ist in diesem Fall auch ihre Herkunft von Bedeutung. Wie bei der Uraufführung ist das Konzert mit einer russischen Sopranistin (Evelina Dobraceva), einem britischen Tenor (Ian Bostridge) und einem deutschen Bariton (Oliver Zwarg) besetzt.

Karten für das Darmstädter Konzert gibt es unter konzertchor-darmstadt.de, beim Büro des Konzertchors in der Mauerstraße 17, im Darmstadt-Shop des Luisencenters und unter Telefon 06151-2 04 00.