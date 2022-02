Möbelpacker lässt Stühle tanzen im Staatstheater Darmstadt

"Pli" und "Die Träumerin" am Donnerstag, 24. Februar, und am Freitag, 25. Februar, jeweils ab 19.30 Uhr in den Kammerspielen des Staatstheaters. Beide Stücke dauern je 40 Minuten. Am Samstag, 26. Februar, ab 10 Uhr gibt es auch einen Workshop mit Viktor Cernický. (sb)