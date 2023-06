Rock am Ring: Die Eifel brennt – sogar mit Schlagerbarde

Der Samstag startet wieder sonnig – und knallbunt: „Blond“ sorgen schon am frühen Nachmittag für einen riesigen Moshpit vor der Hauptbühne, „Pabst“ lassen’s auf der kleinsten der Bühnen, der „Orbit Stage“, im pinken Hemd ebenso wild im Publikum zugehen. Und dann freuen sich auch schon alle auf die richtig großen Namen des Samstags: Die „Kings of Leon“, „K.I.Z.“, „Papa Roach“ und „Evanescence“ wollen die legendäre Rennstrecke zum Beben bringen. Es bleibt spannend, ob die Sonntags-Bühnen-Crew, bestehend unter anderem aus den „Toten Hosen“, für die der Ring fast ein Heimspiel sein dürfte, so oft wie die Düsseldorfer Punks schon dort waren, „Machine Gun Kelly“, „Bullet for my Valentine“ und „Bring Me The Horizon“ das Spektakel noch toppen können.