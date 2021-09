So klingt Tucholsky auf Französisch

MARIJKE IM TIP

Das Album „Bonjour Liberté“ ist bei Laika Records in Bremen erschienen, Vertrieb über Rough Trade/Believe Digital.



Am Samstag, 18. September, tritt die Sängerin um 20 Uhr mit dem Pianisten Vassily Zarajsky im Darmstädter Theater im Pädagog („TIP“, Pädagogstraße 5) auf. „Ein dicker Herr an der Seine“ erzählt von Tucholsky in Paris, beim Konzert mit Werkstattgespräch sind auch Stücke der neuen CD zu hören. (job)