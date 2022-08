„Verhindern, dass Menschen überhaupt zu Opfern werden“

„KLASSIK TRIFFT JAZZ“

„Klassik trifft Jazz“ – ein Benefizkonzert des Bundesjuristenorchesters unter der Leitung von Georg Dücker und der Wiesbadener Juristenband zugunsten der Stiftung Weißer Ring – findet am Samstag, 3. September, um 19 Uhr im Konzert-Kubus auf Schloss Johannisberg statt.



Karten gibt es zum Preis von 40, 30 oder 20 Euro (zzgl. Vorverkaufsgebühren) beim „Rheingau Musik Festival Service“, an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.weisser-ring- stiftung.de oder unter der Telefonnummer 06723-60 21 70.



Das Konzert der Weißer Ring Stiftung wird unterstützt von „ihnen leuchtet ein Licht“, der Benefizaktion des Wiesbadener Kurier. Die Schirmherrschaft hat Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) übernommen.



Zur Person



Richard Oetker (Jahrgang 1951) ist ein deutscher Unternehmer und Sohn des Fabrikanten Rudolf-August Oetker. Von 2010 bis 2016 war er Geschäftsführer des Familienunternehmens Dr. August Oetker KG.



1976 wurde er entführt und erlitt in der Gefangenschaft lebensgefährliche Verletzungen. Er leidet bis heute an den Folgen. Oetker wurde Beisitzer im Vorstand des Vereins Weißer Ring mit Sitz in Mainz, der sich für Opfer von Verbrechen einsetzt. Seit zehn Jahren ist Oetker Vorstandsvorsitzender der Weiße Ring Stiftung.