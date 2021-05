Bühnenszene des Balletts „Le Sacre du printemps“. (Foto: Bettina Stöß)

WIESBADEN - Nach seiner Premiere in Darmstadt am 29. Februar 2020, über die in dieser Zeitung bereits berichtet wurde, ist der zweiteilige Ballettabend „Le Sacre du printemps“ mit über einjähriger, pandemiebedingter Verzögerung auch in Wiesbaden angekommen. Allerdings nur online als Erweiterung des Streaming-Angebots, das über diese Website abgerufen werden kann: www.staatstheater-wiesbaden.de