Interview mit Direktor des Staatsballetts: Traum vom Tanzhaus

Aber bei „Nussknacker“ wird Ihnen die Bude eingerannt.

Ja, die Auslastung lag bei 99 Prozent, aber die Auslastung von „Bolero / Force Majeure“ betrug 98 Prozent. Auch unser Programm „V/ertigo“ war, vor allem, als sich die Qualität dieses Doppelabends herumgesprochen hatte, sowohl in Darmstadt als auch in Wiesbaden ausverkauft. Ich freue mich daher, dass wir diese Produktion in der nächsten Spielzeit wieder aufführen können in beide Städten.